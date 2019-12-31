5 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında Allianz’dan ilk defa Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alacak müşterilerimizi %25 indirim fırsatı bekliyor. İster kendiniz ister sevdikleriniz için kullanabileceğiniz %25 indirim ile ilgili detayları katılım koşulları alanında bulabilirsiniz. Allianz Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na indirimli sahip olmak için Allianz acentelerini ve anlaşmalı banka şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Allianz Sigorta Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası %25 İndirim Kampanyası Katılım Koşulları:

1) Herhangi bir sigorta şirketinde mevcut aktif bir sağlık poliçesi olmayan ve Allianz’dan yeni bir Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alacak olan müşterilerimiz için geçerlidir (daha net açıklamak adına; geçmiş hakların devri olmaksızın alınan yeni iş poliçelerinde geçerlidir; diğer sigorta şirketlerinden geçişler, Allianz Grup transferleri vb. işler kampanya kapsamı dışındadır)

2) Geçmiş hakların devri olmaksızın alınan yeni iş poliçelerinde geçerlidir.

3) Sadece ilk yıl primine özel olarak, Yatarak Tedavi’de %25 indirim uygulanacaktır.

4) Yatarak Tedavi’ye ek olarak Ayakta Tedavi ve Doğum gibi diğer teminatlar da alındığında; toplam ürün içeriğinde sadece Yatarak Tedavi teminatında %25 indirim uygulanacaktır. Yatarak Tedavi priminin toplam primdeki ağırlığına bağlı olarak ortalama indirim %25 in altında olabilecektir.

5) Kampanya katılımı için Sigorta Ettiren değil, Sigortalı üzerinden kontrol ve uygulama yapılacaktır.

6) Diğer tüm prim uygulamaları mevcut haliyle, bu kampanyadan bağımsız olarak devam edecektir. (Sürprim vb. uygulamalar)

7) Kampanya kapsamında poliçe başlangıç tarihi dikkate alınacaktır.

8) Tüm Allianz acenteleri, satış kanalları ve yetkili banka şubelerinde geçerli olacaktır.

9) Allianz Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerinde kesintisiz ilk sigortalılık tarihi öncesinde varolan mevcut rahatsızlık/ hastalıklarla ilgili her türlü sağlık gideri teminat kapsamı dışında olup, aşağıda belirtilen hastalık/risk gruplarından herhangi birini geçirmiş kişiler bu ürün kapsamında sigortalanamaz.

Hastalık/Risk Grupları: Her türlü kanser, kötü huylu/seyirli tümör/hastalıklar ile tanısı konulmamış kitleler, Organ yetmezlikleri, eksiklikleri, anomalileri, Kronik Akciğer, Karaciğer ve Böbrek Hastalıkları, Kalp ve/veya Damar sistemi hastalıkları, Kas-iskelet-Sinir Sistemi Hastalıklar, Kronik sindirim sistemi hastalıkları, Psikolojik Hastalıklar ve Gelişme Geriliği, Alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, Metabolik ve Endokrin Hastalıklar, Kalıcı beyin, omurilik hasarı, çoklu travma ve ciddi yanıklar, Kan-kan yapıcı organların hastalıkları, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, Romatizmal ve kollajen doku hastalıkları, Bağışıklık sistemi bozuklukları, Doğumsal, Genetik-Ailevi Hastalıklar, 18 yaş ve üzeri kişiler için VKI (vücut kitle endeksi)nin 40 ve üzerinde veya 15 ve altında olması, 34 hafta ve/veya 2kg altındaki 6 aydan küçük yenidoğanlar.

10) Allianz Sigorta, kampanya süresi ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutacaktır.